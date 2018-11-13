/
Новости
Статьи
Автоклуб
Политика
Экономика
Общество
Образование
ЖКХ
Среда обитания
Происшествия
Молодежь
Культура
Литература
История
Здоровье
Увлечения
Спорт
Колонка редактора
Мой депутат
Афиша
Кино
Театр
Почта
Фотогалерея
Фотоконкурс
Инфографика
Видео
К юбилею города
Объявления
Новость+
Главная
О газете
История
Редакция
Статистика
Сотрудничество
План закупок
Контактная информация
Конкурс
70 лет Победы
Дары осени
В случае опасности
Антитеррор
Разместить объявление
Подписка
Разместить объявление на сайте
Автор:
Администратор
(28 Ноя 2018). Рубрика:
Лента новостей
,
Объявления
. Вы можете отслеживать комментарии через
RSS 2.0
. Вы можете пропустить до конца и оставить комментарий. Обратные ссылки отключены.
Ответить
Нажмите, чтобы отменить ответ.
Имя (обязательно)
Почта (обязательно, не будет опубликовано)
Введите код
*
Последние новости
Отдыхаем со вкусом
День памяти
72065
Говорим о наболевшем
За банковский перевод 1000 рублей – блок: комментарий Башкирского отделения Сбербанка
В Стерлитамаке построят 9 ёлочных городков
В Стерлитамаке на заводе произошел крупный пожар. Пострадали четыре человека
Говорим о наболевшем
В Стерлитамаке чествовали юбиляров супружеской жизни
Уважаемые налогоплательщики!
Последние комментарии
N
к записи
Какие темы вас привлекают на страницах нашей газеты (сайта)?
tscortRun
к записи
Какие темы вас привлекают на страницах нашей газеты (сайта)?
Радмир
к записи
Участковые уполномоченные управления МВД России по г.Стерлитамаку
Василий
к записи
Наш земляк – и.о. министра ЖКХ РБ
Владимир
к записи
Время действовать!
Иван
к записи
Почему от подъездов исчезают скамейки
Владимир
к записи
Время действовать!
Владимир
к записи
Наш земляк – и.о. министра ЖКХ РБ
Вася
к записи
На работу – в администрацию
Ильдар Мухамедьяров
к записи
Ушедшие, но не забытые: М.К. Резбаев
Фотогалерея
«Хорошо пишешь о том, что лучше знаешь»
Двойной праздник
День Победы-2018
Выборы – 2018
Конкурс-опрос фотосессии “А НА ДУШЕ МОЕЙ ТЕПЛО! “
Конкурс-опрос фотосессии “ЛЕТО, ПОЙДЁМ В ШКОЛУ! “
Avatars by
Sterling Adventures
Новости Стерлитамака
Статьи
Видео
Объявления
Фотогалерея
Опрос
Главная
О газете
Коммерческое предложение
Сотрудничество
Статистика
Контактная информация
Вход
Войти