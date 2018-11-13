98 процентов участников конкурса «Лидеры России» завершили тест общих знаний о России

21 ноября в 8 часов завершился второй блок тестирования дистанционного этапа конкурса «Лидеры России». 98,3 процента участников, допущенных к прохождению этого теста, завершили его в срок. В прошлом году в ходе дистанционного этапа конкурса «Лидеры России» 2017-2018 гг. второй блок тестирования завершили 93 процента участников.

«Почти все, кто получил возможность пройти тест знаний о России, завершили его вовремя. Это говорит о высокой мотивации и заинтересованности конкурсантов в комплексной оценке своих знаний, а также о том, что участие в конкурсе принимают самые целеустремлённые и упорные», — отметил руководитель конкурса «Лидеры России», генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров.

Результаты теста общих знаний о России станут известны в начале следующей недели, по его итогам конкурсанты, показавшие достаточно высокие результаты, получат приглашение к прохождению следующего блока тестирования — теста управленческого потенциала. Это будет заключительный блок дистанционного этапа отбора, после которого в январе-феврале 2019 года пройдут очные региональные полуфиналы и финал в марте.

Конкурс управленцев «Лидеры России» — флагманский проект автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей».

Информационная справка:

Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия — страна возможностей» учреждена указом Президента РФ Владимира Путина 22 мая 2018 года. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России.

АНО «Россия — страна возможностей» развивает одноимённую платформу, объединяющую 15 проектов: конкурс управленцев «Лидеры России», студенческую олимпиаду «Я — профессионал», международный конкурс «Мой первый бизнес», всероссийский челлендж успеха «Россия – страна возможностей», всероссийский конкурс «Доброволец России», проект «Профстажировки», «Грантовый конкурс молодёжных инициатив», портал бизнес-навигатора МСП, конкурс «РДШ — территория самоуправления», соревнования по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», кубок по менеджменту среди студентов «Управляй!», акцию признательности «Благодарю», чемпионаты профессионального мастерства «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», благотворительный проект «Мечтай со мной» и конкурс «Лига вожатых».

Дополнительная информация на официальном сайте: лидерыроссии.рф.