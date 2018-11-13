Башкирский филиал РСХБ направил на проведение сезонных работ порядка 3 млрд рублей

За 10 месяцев 2018 года Башкирский филиал АО «Россельхозбанк» направил на проведение сезонных работ в регионе 3 млрд рублей. Доля Башкирского филиала Россельхозбанка на региональном рынке финансирования сезонных работ составляет 99 %.

Банком ведётся активная поддержка фермерских хозяйств региона, в том числе, в рамках программы льготного кредитования. Объём выданных средств по ставке не выше 5 % годовых составил 2,6 млрд рублей.

Кредитные программы Россельхозбанка позволили аграриям региона полностью обеспечить материально-техническую базу для проведения сезонных работ: приобрести семена, средства защиты растений, минеральные удобрения, ГСМ, запчасти для ремонта техники и оборудования, а также решить другие актуальные задачи.

«Башкирский филиал Россельхозбанка оказывает значительную поддержку АПК региона, направляя средства аграриям для проведения сезонно-полевых работ. Мы помогаем реализовывать сельскохозяйственные проекты и направляем значительные объемы средств на текущие цели аграриев. В наших планах продолжить работу в этом направлении в следующем году», — отметил директор Башкирского филиала РСХБ Алексей Самсонов.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надёжности крупнейших российских банков.