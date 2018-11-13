Бокс и закон

Визитка

Владимир Юрьевич Зазулин, 59 лет, родился в городе Ярославле, живёт в Стерлитамакском районе. Ветеран МВД и боевых действий в Чечне, мастер спорта СССР по боксу, председатель Общественного совета при администрации Стерлитамакского района. Женат. Двое взрослых сыновей.

СТРОИЛИ СТРАНУ

Родители Владимира были строителями, начиная с 60-х годов жили и работали на Украине, в Крыму и других точках СССР. В 1967 году родственница отца пригласила их в Стерлитамак. Город тогда строился, и требовались рабочие. В 1972 году семья собиралась переезжать в Пятигорск, но, возвращаясь из командировки на попутках, отец был сбит на дороге пьяным водителем.

ДОРОГА В БОКС

Владимир учился в шестом классе школы № 6. Содовский район в те годы считался криминальным, да и в остальных районах было неспокойно. Каждый раз по дороге из школы домой Владимиру доставалось от местной шпаны, и он решил научиться драться. Пошёл в боксёрскую секцию, которая находилась через квартал, в красном зале. Месяц махал кулаками без перчаток по воздуху. Потом стали ставить в пары и возить на соревнования. Природная сила и выносливость помогали выигрывать соревнования. Его тренерами были известные всему городу и за его пределами Н.А.Двойников и И.С.Шалгинов.

К ОЛИМПИЙСКИМ ИГРАМ

Страна готовилась к Олимпийским играм в Москве, и подающие надежды спортсмены приглашались в олимпийские центры. У Владимира в то время было три варианта – Вильнюс, Волгоград и Москва. Естественно, выбор пал на Москву, тем более что родной Ярославль – в 200 километрах. Центр находился в Люблино, там же – Московский индустриально-педагогичиский техникум, куда поступил Владимир.

Дисциплина в центре была жёсткой – утром и вечером тренировки, спарринги, между ними – учёба. По учёбе – никаких скидок. Через этот техникум прошли и другие спортсмены – чемпионы Европы и мира по различным видам спорта. В их группе учился горнолыжник – мастер спорта международного класса. С соревнований он возвращался в гипсовых повязках, но тренировок не прекращал. Время шло, Владимир дважды становился чемпионом Москвы, участвовал во всех чемпионатах страны и международных турнирах. Но на Олимпиаду не попал, тогда первым номером в сборной в весовой категории 71 кг был москвич Александр Кошкин. Раньше Зазулин выигрывал у него, но Кошкин победил в ряде престижных турниров и попал на Московскую Олимпиаду, где в финале в равном бою уступил кубинцу, у которого через год на чемпионате мира выиграл.

МОЛОДОСТЬ МОЯ – БЕЛОРУССИЯ

Закончились Олимпиада и учёба. Тренер сборной Н.Д.Хромов (в 2000-х годах признан лучшим тренером мира) отправил Зазулина в Белоруссию. С ходу поступив в институт народного хозяйства, Владимир возобновил тренировки и, выиграв ряд престижных турниров – сельскую спартакиаду СССР, Спартакиаду Белоруссии – вошёл в сборную. Но опять не судьба – случилась трагедия в семье. На Севере, где работали мать с отчимом, была сбита машиной сестрёнка-первоклассница.

ВОЗВРАЩЕНИЕ – ОТЪЕЗД – ВОЗВРАЩЕНИЕ

Для моральной поддержки родителей Владимир вернулся в Стерлитамак, устроился мастером производственного обучения в училище № 22 и стал вечерами тренировать в красном зале молодых боксёров. Началась спокойная жизнь, без сгонки веса, режимов, контроля тренеров, но с многими другими преимуществами, о которых не знает обычный человек.

Конечно, встретил девушку. Думал недолго – женился. Правда, на одном месте не сиделось. Четыре года недалеко от Ташкента в городе Алмалыке тренировал мальчишек. Родились двое сыновей. Поступил заочно в физкультурный институт. Но стал болеть младший сын, местные врачи были бессильны, и семья вернулась в Стерлитамак. Чудом башкирские врачи спасли мальчишку, но жить в городе не советовали – многие помнят, что творилось в то время с экологией в Стерлитамаке.

Волею судьбы на улице встретил давнего товарища по секции, разговорились. Он рассказал, что от райкома партии Стерлитамакского района направлен в Первомайский зерносовхоз парторгом. Владимир договорился о встрече. Познакомился с директором, который обещал через год построить дом. Ударили по рукам, и семья переехала в совхоз. Устроился спортинструктором, а жена – в строительный отдел. Жизнь налаживалась, главное – дети не болели. Летом пропадали на речке, а зимой – горки, санки, лыжи. Спорт в совхозе стал развиваться. В футбол, волейбол, бокс, шахматы, шашки (всего не перечесть) местная молодёжь и не только играли с удовольствием. Директор на все мероприятия выделял автобус и командировочные. На одном из сабантуев за успехи в сельском хозяйстве и спорте администрация района выделила хозяйству новый автобус.

СПРАВКА

В 1998 году майор запаса Александр Подобный с группой единомышленников создал одну из первых ветеранских организаций России – союз участников вооружённого конфликта в Чеченской Республике «Набат», которую возглавляет уже ровно двадцать лет.

Более полутора тысяч наших земляков из Стерлитамака и Стерлитамакского района в разное время участвовали в военных конфликтах последних десятилетий.

Двенадцать парней остались инвалидами, 23 семьи потеряли своих сыновей.

1 декабря в 11 часов у стелы воинам-интернационалистам соберутся все, кому дорога память наших земляков, погибших в локальных войнах.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 30 ноября 2018 года)

Подготовил М.АЛЁШИН