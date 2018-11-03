Бывший глава Башкирии Рустэм Хамитов перейдет на работу в «Башнефть»
30 октября в Кремле Президент России Владимир Путин встретился с бывшими руководителями регионов. Среди приглашенных был экс-глава Башкирии Рустэм Хамитов.
Владимир Путин поблагодарил бывших губернаторов за добросовестную работу и обсудил с ними дальнейшие планы на жизнь. По данным «Известий», Рустэму Хамитову предложили занять пост председателя совета директоров ПАО АНК «Башнефть».
Напомним, Рустэм Хамитов объявил о своей отставке 11 октября 2018 года.
Фото: Олег Яровиков
Источник: http://www.bashinform.ru
Автор: Администратор (1 Ноя 2018). Рубрика: Лента новостей, Политика. Вы можете отслеживать комментарии через RSS 2.0. Вы можете пропустить до конца и оставить комментарий. Обратные ссылки отключены.