Бывший глава Башкирии Рустэм Хамитов перейдет на работу в «Башнефть»

30 октября в Кремле Президент России Владимир Путин встретился с бывшими руководителями регионов. Среди приглашенных был экс-глава Башкирии Рустэм Хамитов.

Владимир Путин поблагодарил бывших губернаторов за добросовестную работу и обсудил с ними дальнейшие планы на жизнь. По данным «Известий», Рустэму Хамитову предложили занять пост председателя совета директоров ПАО АНК «Башнефть».

Напомним, Рустэм Хамитов объявил о своей отставке 11 октября 2018 года.

Фото: Олег Яровиков

Источник: http://www.bashinform.ru