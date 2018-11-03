Бывший глава Башкирии Рустэм Хамитов перейдет на работу в «Башнефть»

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30 октября в Кремле Президент России Владимир Путин встретился с бывшими руководителями регионов. Среди приглашенных был экс-глава Башкирии Рустэм Хамитов.

Владимир Путин поблагодарил бывших губернаторов за добросовестную работу и обсудил с ними дальнейшие планы на жизнь. По данным «Известий», Рустэму Хамитову предложили занять пост председателя совета директоров ПАО АНК «Башнефть».

Напомним, Рустэм Хамитов объявил о своей отставке 11 октября 2018 года.

Фото: Олег Яровиков

Источник: http://www.bashinform.ru


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Автор: (1 Ноя 2018). Рубрика: Лента новостей, Политика. Вы можете отслеживать комментарии через RSS 2.0. Вы можете пропустить до конца и оставить комментарий. Обратные ссылки отключены.


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