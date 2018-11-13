День правовой помощи детям

20 ноября Стерлитамак присоединится ко Всероссийской акции «День правовой помощи детям», приуроченной к празднованию Всемирного дня ребёнка. К основным целевым группам данного мероприятия относятся несовершеннолетние граждане, обучающиеся в учреждениях города, и их законные представители; дети-сироты и дети,

оставшиеся без попечения родителей, опекуны и попечители; лица, желающие принять на воспитание в свою семью ребенка, усыновители, дети-инвалиды и их законные представители.

В рамках акции сотрудники отделения по делам несовершеннолетних, оперуполномоченные отдела уголовного розыска и юрисконсульт правового направления Управления МВД России по г.Стерлитамаку проведут встречи с учащимися средних школ и воспитанниками детского дома. С учётом основных потребностей целевых категорий, для которых организуется и проводится День правовой помощи детям, определена тематика мероприятий, запланированных к проведению, – это разъяснение

основных прав и обязанностей несовершеннолетних детей, законодательства, регулирующего данную сферу; меры социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и детям-инвалидам; защита имущественных прав детей, вопросы трудоустройства, ответственность несовершеннолетних за правонарушения (преступления).

Мероприятия правовой направленности пройдут как 20.11.2018, так и в преддверии этого дня.

Встречи состоятся:

СОШ № 1 – 17 ноября в 12.00;

СОШ №24 – 19 ноября в 13.30;

СОШ №7 – 20 ноября в 11.00;

СОШ № 20 – 20 ноября в 11.00;

детский дом – 20 ноября в 11.00;

гимназия № 4 – 21 ноября в 12.00.

Всемирный день ребёнка задумывался не просто как праздник, но и как день, который помог бы обратить внимание общественности на проблемы детей во

всём мире, а также на взаимопонимание между миром детей и миром взрослых.

Управление МВД России по г.Стерлитамаку