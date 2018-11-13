Депутаты приглашают горожан

27 ноября в Стерлитамакском филиале УГНТУ состоится депутатская встреча с жителями города по вопросам профессионального обучения и трудоустройства населения. Планируется обсуждение проблем поиска работы, презентация возможностей по профессиональной переподготовке с дальнейшим трудоустройством на ведущие предприятия и организации города. С горожанами встретятся депутаты Совета городского округа г. Стерлитамак Р.Р. Даминев, А.В. Шкурко, Н.Ю. Баринова, А.Н. Руденко.

Приглашаются все желающие. Начало в 11 часов в актовом зале филиала УГНТУ (пр. Октября, 2).