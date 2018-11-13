Депутаты приглашают горожан
27 ноября в Стерлитамакском филиале УГНТУ состоится депутатская встреча с жителями города по вопросам профессионального обучения и трудоустройства населения. Планируется обсуждение проблем поиска работы, презентация возможностей по профессиональной переподготовке с дальнейшим трудоустройством на ведущие предприятия и организации города. С горожанами встретятся депутаты Совета городского округа г. Стерлитамак Р.Р. Даминев, А.В. Шкурко, Н.Ю. Баринова, А.Н. Руденко.
Приглашаются все желающие. Начало в 11 часов в актовом зале филиала УГНТУ (пр. Октября, 2).
Автор: Администратор (26 Ноя 2018). Рубрика: Новости Стерлитамака. Вы можете отслеживать комментарии через RSS 2.0. Вы можете пропустить до конца и оставить комментарий. Обратные ссылки отключены.