Дорогие женщины!

Примите самые тёплые и искренние поздравления с Днём матери! В этот день мы говорим спасибо нашим мамам за их тепло и заботу, каждодневный труд и безмерную любовь.

Материнская любовь и поддержка помогают преодолевать невзгоды и заставляют верить в успех. Особого уважения заслуживают те, кто взял на себя огромную ответственность по воспитанию приёмных детей. Вы дарите свою заботу и теплоту тем, кому это крайне необходимо. Своим неравнодушием вы пробуждаете в сердце ребёнка любовь и веру в доброту.

Дорогие мамы, от всей души желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, любви родных и близких! Пусть каждый день наполнится приятными, незабываемыми моментами и успехами ваших близких!

Владимир Куликов,

глава администрации

ГО г.Стерлитамак РБ