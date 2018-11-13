Двойной праздник

300 лет и 101 год

Сотрудники органов внутренних дел отметили двойной профессиональный праздник: 300 российской полиции и 101 год рождённой революцией организации правопорядка.

Начался он с принятия присяги. Ученики полицейского 10 класса школы № 5 поклялись в верности выбранной профессии.

Ветеранов, коллег и гостей поздравил с праздником исполняющий обязанности начальника управления МВД России по г.Стерлитамаку А.А.Курилов:

– Мы вправе гордиться своей историей. Сотрудники МВД всегда на линии огня, защищают покой и безопасность граждан. Наша задача – не потерять заслуженное доверие и дальше укреплять его честным исполнением профессионального долга.

Особую признательность хочется выразить нашим дорогим ветеранам. Ваша жизненная энергия и огромный опыт во многом помогают нам в сегодняшней работе.

Кульминация праздника – церемония награждения. Началась она с присвоения званий. Почётными грамотами и благодарственными письмами были отмечены лучшие из лучших.

Заключительное слово произнёс глава администрации ГО В.И.Куликов:

– Хочу выразить огромную признательность за наш спокойный сон. Вы полностью отдаёте себя службе, не зная ни выходных, ни праздников. Отдельной благодарности заслуживают ваши матери и жёны, которые обеспечивают своим отцам, мужьям и сыновьям надёжный тыл.

Завершился праздник отличным концертом, в котором участвовали городские танцевальные ансамбли, певцы и музыкально одарённые сотрудники органов внутренних дел. Когда они исполняли песню Олега Газманова «Офицеры», все встали.

Евгения ДЬЯКОНОВА