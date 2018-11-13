Его язык – цвет

В картинной галерее выставлены работы Виктора Бивняева

Юбилейная выставка ишимбайского живописца Виктора Бивняева, приуроченная к 70-летию автора, случилась в Стерлитамакской картинной галерее незапланированно. И, как это часто бывает, случайность эта сыграла на руку и самому художнику, и нам, зрителям. Многочисленные друзья и коллеги не только помогли недавно перенёсшему тяжёлую болезнь живописцу привезти и развесить полотна в галерее, но и создали на открытии выставки необычайно тёплую, почти домашнюю атмосферу всеобщей приязни. Экспозиция от спонтанности в организации выставки ничуть не пострадала – творчество талантливого ишимбайского мастера кисти представлено на ней во всём своём многообразии и полноте.

– Всего у меня 80 работ, для персональной выставки было отобрано 63, – говорит Виктор Яковлевич. – И каждая из них мне по-своему дорога. Для меня цвет всегда был и остаётся на первом месте. И форма у меня определяется переливами цвета, который в итоге её и создаёт.

Художник признаётся, что одно и то же место, один и тот же пейзаж он всякий раз видит и запечатлевает на своих полотнах по-разному. Ни одного штампа, ни одного повтора.

– Работы Виктора – логическое проявление его сущности, его на-туры, – так отзывается о творчестве Бивняева стерлитамакский художник Алексей Гребнев. – Он цветовик до мозга костей. В его живописи и глубина, и особый философский смысл. Посмотрите, даже его деревья имеют свой художественный характер, они созданы в особом, неповторимом цвете.

Цвет, фактура, предметная логика – всё это было присуще художникам, на которых с юности равнялся Виктор Бивняев, – Сезану, Гогену, Ван Гогу, Матиссу. Бивняева многие называют башкирским экспрессионистом. Сам он убеждён, что первое впечатление от увиденного художником и задаёт тон его будущим работам. И что у всякой абстракции должно быть своё прочтение.

– Я брал за основу искусство XIX века, переосмысливал его, а потом писал то, что видел вокруг себя: ишимбайскую речушку Тайрук, окрестности родного города, пейзажи за окном, мастерскую…

Главным в живописи Виктор Яковлевич считает школу. Он начинал в изокружке, потом в изостудии. Художественное училище закончил в Ташкенте, и это обстоятельство во многом определило характер его раннего творчества.

– Такой живописец, как Виктор, и должен был учиться на Востоке, где всё цветёт, благоухает, сочится яркими красками, – убеждён друг, коллега и сосед по мастерской Бивняева, график, поэт и прозаик Геннадий Немчинов. – Для его души просто необходимо солнце.

И действительно, когда смотришь на ранние работы «Мальчик-узбек», «Виноградный урожай», «Автопортрет», «Цветущая гранатовая роща», сердце твоё наполняется теплом и светом, а на лице появляется улыбка.

– А вот в поздних работах Виктора больше мысли, чем чувства, – высказывает своё мнение председатель ассоциации художников юга РБ, ишимбайский художник Рафаэль Кадыров. – Картины становятся сдержанней, но глубже, проникновенней.

Это правда. Таковы бивняевские «Крик сороки», «Тань, я споткнулся», «Уголок в мастерской», «Осень», «Диалог», «Перед грозой», «Блюз Натаруйки», «Вербный день», «Бабье лето», «Журавли улетают», «Воспоминания о прошлом».

Виктор Яковлевич признался, что впервые художника в нём разбудила встреча с полотнами Клода Моне «Восход солнца» и «Бульвар Капуцинок». Этот автор, как и другие выда-ющиеся западные импрессионисты, экспрессионисты и абстракционисты, был в нашей стране под запретом. Информация о них просачивалась буквально по капелькам. Но Виктору Бивняеву этого хватило, чтобы найти в искусстве свой стиль, свой язык, свой путь, чтобы обрести своего зрителя.

Хотите убедиться в этом лично? Приходите на персональную выставку В.Я.Бивняева, которая продолжит свою работу в галерее до 28 ноября.

Марина ВОРОНОВА