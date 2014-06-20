Экспозицию филиала БашГУ в Стерлитамаке пополнил тысячелетний клинок сарматов

Тысячелетний клинок. Кинжал сарматской культуры пополнил экспозицию филиала БашГУ в Стерлитамаке. Новый экспонат представлен в кабинете археологии.

Столь ценную находку обнаружил выпускник исторического факультета в Зианчуринском районе. Интересно, что кинжал был найден не на входе раскопок, а в груде металлолома. Работники учебного заведения намерены отреставрировать клинок.

Игорь Денисов, преподаватель исторического факультета Стерлитамакского филиала БашГу: «Этот кинжал, судя по всему, был найден очень давно. Скорее всего,, при распашке. Он не из погребения происходит, потому что сохранность очень хорошая. Кто его нашел, использовал в хозяйстве, вот видите, краска осталась, побитость – то есть во что-то забивали. Явно, что где-то в сельском хозяйстве».