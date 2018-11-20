Географический диктант

11 ноября пройдёт Международная просветительская акция «Географический диктант» Русского географического общества.

Отдел образования и городское отделение Русского географического общества приглашают школьников и всех горожан в 12 часов на площадки школ №№ 4, 5, 7, 9, 10, 11, 14, 1, 17, 18, 19, 21, 26, 29, 30, 33, 34, 35, гимназий №№ 1, 3, 4, 5, 6, лицеев №№ 3, 12. С собой иметь паспорт и бахилы.

Написать диктант онлайн можно до 14 часов 15 ноября. Сайт диктанта – dictant.rgo.ru.