Горожане возмущены: Бельский мост в Стерлитамаке откроют лишь 5 декабря

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Бельский мост в Стерлитамаке откроют не ранее 5 декабря 2018 года. Об этом сообщил глава администрации Стерлитамака на своей странице в социальной сети. Местные жители очень возмущены этой новостью.

Напомним, 29 октября закрыли переправу через Белую в связи с проведением работ по ремонту опоры. Власти Стерлитамака обещали, что ремонтные работы будут завершены 30 ноября. А теперь дату открытия перенесли на 5 декабря.

Добрый вечер! Ремонт Бельского моста планируется завершить 5 декабря 2018 года. В данный момент идет заливка бетоном 2 опоры моста. Все работы идут в графике.

 

Глава администрации Стерлитамака
Фото: Интернет.
Источник: https://bash.news/

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Автор: (8 Ноя 2018). Рубрика: Лента новостей, Новости Стерлитамака. Вы можете отслеживать комментарии через RSS 2.0. Вы можете пропустить до конца и оставить комментарий. Обратные ссылки отключены.


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