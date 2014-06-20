Горожане возмущены: Бельский мост в Стерлитамаке откроют лишь 5 декабря

Бельский мост в Стерлитамаке откроют не ранее 5 декабря 2018 года. Об этом сообщил глава администрации Стерлитамака на своей странице в социальной сети. Местные жители очень возмущены этой новостью.

Напомним, 29 октября закрыли переправу через Белую в связи с проведением работ по ремонту опоры. Власти Стерлитамака обещали, что ремонтные работы будут завершены 30 ноября. А теперь дату открытия перенесли на 5 декабря.

Добрый вечер! Ремонт Бельского моста планируется завершить 5 декабря 2018 года. В данный момент идет заливка бетоном 2 опоры моста. Все работы идут в графике.