Говорим о наболевшем

Мы продолжаем публикацию (из социальных сетей) обращений граждан к главе администрации города Стерлитамака В.И.Куликову.

РАЗРОВНЯЛИ

И ЗАБЕТОНИРОВАЛИ

Алсу Феоктистова: «На улице Абдрашитова, 36 ещё в августе засыпали щебёнку и оставили практически горой – не разгладили».

«Стерлитамакские распределительные тепловые сети разровняли щебень возле вашего дома и забетонировали участок возле подъезда. Заасфальтировать данный участок пока невозможно из-за погодных условий. Это будет сделано в следующем году». «На улице Абдрашитова, 36 ещё в августе засыпали щебёнку и оставили практически горой – не разгладили».