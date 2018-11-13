Говорим о наболевшем
Мы продолжаем публикацию (из социальных сетей) обращений граждан к главе администрации города Стерлитамака В.И.Куликову.
РАЗРОВНЯЛИ
И ЗАБЕТОНИРОВАЛИ
Алсу Феоктистова: «На улице Абдрашитова, 36 ещё в августе засыпали щебёнку и оставили практически горой – не разгладили».
«Стерлитамакские распределительные тепловые сети разровняли щебень возле вашего дома и забетонировали участок возле подъезда. Заасфальтировать данный участок пока невозможно из-за погодных условий. Это будет сделано в следующем году». «На улице Абдрашитова, 36 ещё в августе засыпали щебёнку и оставили практически горой – не разгладили».
Автор: Администратор (12 Ноя 2018). Рубрика: Лента новостей, Общество. Вы можете отслеживать комментарии через RSS 2.0. Вы можете пропустить до конца и оставить комментарий. Обратные ссылки отключены.