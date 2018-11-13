Говорим о наболевшем

Мы продолжаем публикацию обращений горожан к врио Главы республики Р.Ф.Хабирову и главе администрации ГО город Стерлитамак В.И.Куликову.

ШКОЛА БУДЕТ!

Евгения Евгеньева: «Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, почему в Прибрежном микрорайоне отменили строительство школы? Почему наши дети должны ходить за несколько километров, вы считаете это нормально? Это очень далеко. Почему вы не думаете о людях? Постройте школу, пожалуйста! Подумайте о людях. Почему решили строить в этом микрорайоне только начальную школу совместно с детским садиком вместо обычной школы?».

Ответ: «Информация об изменении планов по строительству школы в Прибрежном микрорайоне является ложной. Строительство школы никто не отменял; участок, предусмотренный планом под строительство школы, остаётся свободным и зарезервированным именно под школу. Слухи о строительстве только начальной школы – так же ложные. В Прибрежном будет построена средняя школа на 1000 мест, учиться в ней будут дети с 1 по 11 классы. В 2019 году будет готов проект данной школы. Микрорайон очень молодой и только начал застраиваться».

Отдел по связям со СМИ