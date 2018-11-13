Говорим о наболевшем

Мы продолжаем публикацию обращений горожан к врио Главы республики Р.Ф.Хабирову и главе администрации ГО город Стерлитамак В.И.Куликову (из социальных сетей).

Когда откроется каток?

Антон: «Когда откроется каток? Или он уже открылся?».

Ответ: «В этом году зима немного задержалась, но уже залит каток «Спортивные надежды» во дворе по улице Волочаевской, 18. В школе № 8 идёт заливка, и в ближайшие дни каток тоже заработает. В школах № 19, 32, 35 так же идёт подготовка к заливке коробки. При подходящей погоде зальют каток в посёлке Строймаш. Также ногофункциональные площадки в школах №№ 5, 17, 24, 8, 16, 9, лицее № 1 будут залиты для катания на коньках. В детской спортивной школе № 2 (бывший стадион «Содовик») закуплены 100 пар коньков, и в скором времени, как только позволят погодные условия, по всей беговой дорожке вокруг футбольного поля появится ледовая трасса. Кроме того, каждую субботу и воскресенье с 19 до 19.45 для свободного катания будет открыт Дворец спорта «Стерлитамак-Арена».

Не экономим?

Рузалия Махмутова: «Почему в районе «Соды» утром (в 9 часов) горят фонари на всех столбах? Сколько электричества сжигается. Очень жалко, совсем не экономим».

Ответ: «В содовском микрорайоне уличное освещение включается и отключается автоматически, по утверждённому графику. 23 ноября уличное освещение в этой части города отключилось в 8.53. График отключения сдвигается в зависимости от времени года и времени восхода солнца. Зимой поздно светает, поэтому фонари горят дольше, чтобы горожанам было удобнее передвигаться». Рузалия Махмутова: «Спасибо за ответ».

Перебили кабель

Вопрос: «По ул.Гоголя, 130 «а» опять перебили силовой кабель, и около 300 квартир остались без света; всё бы ничего, да только газа в этом доме нет, и все жители зависят от электричества, детям даже кашу сварить невозможно. За 2018 год такое отключение было уже раз пять, дом без электричества остаётся как минимум на сутки».

Ответ: «В дежурную диспетчерскую города в 12 часов поступил сигнал об отключении электроэнергии в вашем доме. На место выехал дежурный экипаж электросетей и заместитель главы администрации города Рустам Камилевич Рахмангулов. Осмотр показал, что силовой кабель, питающий дом, действительно перегорел, и место это хорошо видно. Жители предположили, что это была очередная попытка распилить и похитить кабель. К сожалению, подаваемое напряжение и сила тока не позволяли дежурным электрикам устранить аварию самостоятельно и быстро. Понадобилось участие бригады электросетей и взаимодействие с ближайшими подстанциями. К 18 часам энергия в дом была подана. Сотрудники отдела ЖКХ и электросетей изучают возможные варианты безопасной прокладки кабеля, чтобы впоследствии исключить к нему несанкционированный доступ».

Большая очередь

Вопрос: «Большая очередь при переводе на индивидуальные договоры с БашРТС. Как быть?».

Ответ: «Некоторые управляющие компании самостоятельно развешивают объявления о необходимости прийти в центр и оформить договор с БашРТС. Хотя в соответствии с федеральным законодательством заключение договоров в письменном виде не является обязательным. Также при решении других вопросов не всегда требуется личный визит в центр. Ряд вопросов, например, передачу показаний индивидуальных приборов учёта можно осуществлять по телефону.

Массовые обращения жителей в Стерлитамакский центр сбыта вызваны переходом многоквартирных домов на прямые договоры на поставку тепла. Причём в течение дня напряжённость посещения разная. В настоящее время в Стерлитамакском центре сбыта организована электронная очередь (через терминал) с 9 столами (добавлено 2 стола) приёма. В день принимается до 250 человек.

Ответы подготовлены отделами по связям со СМИ и работе с общественными институтами