Говорим о наболевшем

Мы продолжаем публикацию обращений (из социальных сетей) горожан к врио Главы республики Р.Ф.Хабирову и главе администрации ГО город Стерлитамак В.И.Куликову.

Дворы и снег

Рустам Альхамов: «Новости смотришь – только про Уфу – что планируется сделать, что построить и т.п. Обратите внимание на Стерлитамак. Имею в виду снежную погоду. Убиралась только улица Худайбердина, и всё. Во двор заехать нельзя».

Ответ: «Спасибо за обращение. Во дворах убирают управляющие компании. Администрация города еженедельно проводит встречи с руководителями управляющих компаний, на которых всякий раз напоминает о необходимости качественно и своевременно чистить дворы от снега. Очевидно, сегодня, во время обильных снегопадов, этого недостаточно. Будем требовать от управляющих организаций проводить чистку снега усиленно. Кроме этого, сегодня заместитель главы администрации по вопросам городского хозяйства Андрей Ермолаев совместно с начальником отдела ЖКХ и руководителями управляющих компаний проводят объезд дворов, чтобы на месте оценить качество очистки от снега. Также сотрудники отдела ЖКХ сообщили, что ежедневно в уборке улиц от снега задействовано более 400 дворников, около 100 единиц техники. В снежную погоду улицы убираются как днём, так и ночью».

Е.КАЛЮЖНАЯ,

начальник отдела по связям со СМИ