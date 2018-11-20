Говорим о наболевшем

Мы открываем рубрику обращений граждан к Главе региона Р.Ф.Хабирову и главе администрации г.Стерлитамака В.И.Куликову по наболевшим вопросам, опубликованным в социальных сетях.

ДОРОГА К ШКОЛЕ

Залия Рамазанова: «Обратите внимание на грязь по пути в школу № 32».

Ответ: «Отдел ЖКХ обследовал данную территорию. Принято решение включить в план на 2019 год ремонт тротуара вдоль школы

№ 32 от дома № 133 по ул.Артёма до ворот школы. Дорожники установят высокие бордюры, чтобы машины не могли заехать. Ремонт будет осуществлён в рамках муниципальной программы «Благоустройство городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан на 2017-2020 годы».

ПЛОХОЙ ОБЗОР, БОЛЬШАЯ СКОРОСТЬ

Вопрос: «В г.Стерлитамаке на перекрёстке улиц Ильича и Полевой постоянно происходят аварии из-за плохой видимости, так как тополя закрывают приближающийся транспорт. Некоторые машины влетают в угловой дом.

На улице Ильича одностороннее движение, но некоторые люди умудряются ездить по встречке, скорее всего потому, что знак «Въезд запрещён» закрыт этими же деревьями.

Ещё ходят большегрузные машины, от которых трясутся и рушатся наши дома (частный сектор).

Дома по улице Ильича находятся примерно в четырёх метрах от дороги, также водители устраивают гонки, превышая скоростной режим. Наши дети дорогу не могут перейти. Дети из детского дома ходят в школу № 18. Никаких знаков «Осторожно, дети!» нет, нет и пешеходного перехода к школе. Он есть только на улице Южной. А как же детям перейти дорогу к школе на улице Ильича?

Куда нам обратиться, чтобы большегрузным машинам запретили движение по нашей улице, спилили тополя около перекрёстка и решили вопрос с превышением скоростного режима?».

Ответ: «В августе в администрации города Стерлитамака по данному вопросу уже проводилось заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Запрет движения грузового автотранспорта комиссией был признан нецелесообразным ввиду отсутствия иного пути движения. В следующем году по улицам Ильича и Чапаева в районе школы № 18 будут установлены комплекс знаков и искусственные дорожные неровности. Сотрудникам ГИБДД были даны рекомендации усилить контроль за соблюдением скоростного режима на данном участке дороги. По поводу деревьев – на место выезжали сотрудники отдела ЖКХ. До 14 ноября тополя будут снесены».

ПРОЕЗД ВКЛЮЧЁН В ПРОГРАММУ

Мария Сотскова: «Около здания бывшего кинотеатра «Пионер» уже столько лет полная разруха, одни рытвины, а не асфальт, и никому нет никакого дела, одни участки вылизывают каждый год, а на другие закрывают глаза».

Ответ: «Отдел ЖКХ сообщил, что проезд возле бывшего кинотеатра «Пионер» включён в программу благоустройства города и будет отремонтирован в 2019 году».

ХОТИМ В ДЕТСАД

Лена Бадретдинова: «Ужасная ситуация с садиками, а именно в районе улиц Артёма, Строителей. Здесь новостройки, много молодых семей с детьми, и всего четыре садика – №№ 2, 7, 31 и 33, при том, что садик № 33 закрыли по техническим причинам. А очереди здесь огромные. У нас во дворе садик № 2, но нам туда не попасть. Причина – льготники, деньги за место. Да и ходят туда дети не из нашего района, а для наших детей предлагают временные садики в других концах города. Моему сыну 4,5 года, ходим во временный садик, нам повезло, он недалеко. Спросили, когда очередь дойдёт, ответили, что в 2021 году, а нам в 2021 году – в первый класс».

Ответ: «Очередь в детские сады города Стерлитамака достаточная большая – своего места в учреждения ждут около 6500 детей. Потребность в детских садах наблюдается в строящемся Солнечном микрорайоне. Сегодня имеется положительное заключение на строительство трёх детских садов в данном микрорайоне. Вопрос обеспечения детей местами в детских садах в нашем городе на контроле у главы администрации г.Стерлитамака В.И.Куликова».

Ответы подготовлены отделом по связям со СМИ