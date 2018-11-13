Как подключить цифровое и аналоговое ТВ на одном телевизоре

Приём цифровых и аналоговых телеканалов на один телевизор нужен, если зритель хочет смотреть местные телеканалы наряду с федеральными. Для этого необходима всеволновая антенна, способная принимать сигналы как в метровом, так и в дециметровом диапазонах. Для настройки просмотра аналоговых телеканалов необходимо подключить антенный кабель к антенному входу цифровой приставки, соединить разъём приставки (RF OUT) с разъёмом телевизора (ANT IN) дополнительным антенным абелем.

Затем необходимо с помощью пульта дистанционного управления телевизора установить режим приёма телесигнала в аналоговом формате (TV), а после произвести поиск аналоговых телеканалов. Настроить и переключать цифровые телеканалы можно пультом от цифровой приставки в режиме AV.

Также можно использовать разветвитель сигнала (сплиттер). Разветвитель позволяет сохранять связь телевизора с антенной и принимать аналоговое ТВ при отключении риставки.

А знаете ли вы, что…

Оборудование для приёма цифрового эфирного телевидения доступно в большинстве магазинов электроники и бытовой техники.

Сегодня на рынке представлены около 2000 моделей телевизоров с поддержкой стандарта DVB-T2. Это большинство всех имеющихся на рынке телевизоров (95 проц. от всех доступных моделей). Минимальная цена телевизора – 5450 рублей.

Ассортимент цифровых приставок стандарта DVB-T2 составляет около 300 моделей. Цена приставки – от 515 рублей, средняя цена – около 1000 рублей.

Цена дециметровой антенны – от 300 рублей.

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Как смотреть БСТ

Те, кто подключился к спутниковому или кабельному телевидению, смогут увидеть программы БСТ, как и раньше. Если вы принимаете телесигнал с антенны, обратите внимание на то, что Башкирское телевидение будет по-прежнему вещать в аналоговом режиме. Владельцы телевизоров, купленных после 2014 года, смогут переключаться с цифрового сигнала на аналоговый с помощью телевизионного пульта. Владельцам телевизоров, купленных до 2014 года, рекомендовано приобретать приставки с двумя антенными входами либо антенный разветвитель.