Лучший воспитатель Башкирии работает в детском саду Стерлитамака

Лучшим воспитателем Башкирии стала Мария Заплохова, работающая старшим воспитателем детского сада № 77 Стерлитамака. Итоги конкурса, в котором участвовали более 50 педагогов дошкольного образования практически со всей республики, подвели в Уфе. Путь к победе лежал через презентацию своего интернет ресурса и образовательных проектов, практические мероприятия, мастер-классы. Финалистам конкурса предстоял профессиональный разговор за круглым столом с участием министра образования республики Гульназ Шафиковой. Месяц за работой конкурсантов следило жюри — как проводят занятия, есть ли профессиональные находки и педагогический талант.

«Приз зрительских симпатий» достался еще одной представительнице Стерлитамака Дание Тайсиной, в интернете за нее было отдано более 56,3% голосов. Она трудится в детском саду № 11.

В числе призеров воспитатель детского сада № 10 «Ляйсан» из Дюртюлей Светлана Галиева, ее коллега из Туймазинского ДОУ № 21 Ляйсан Абсатарова и воспитатель дошкольной группы основной общеобразовательной школы села Еланыш Салаватского района Елена Брагина.

Также были выбраны победители в номинациях.

«Такие конкурсы нужны, потому что все участники по окончанию таких смотров не расстаются — мы обменялись телефонами, будем созваниваться и советоваться. Таким образом мы будем повышать свой уровень мастерства».

Источник: http://www.bashinform.ru