Минздрав РБ вернул стерлитамакцу деньги за лекарства

47-летний житель Стерлитамака через суд добился того, чтобы республиканское Министерство здравоохранения вернуло ему деньги, потраченные на дорогостоящий препарат. Инвалид второй группы страдает онкологическим заболеванием. Для выздоровления ему назначили курс противоопухолевого лекарства.

«В соответствии с законодательством, инвалид 2 группы имел право на его бесплатное получение. Однако Министерство здравоохранения республики не обеспечило его медикаментом на весь срок лечения», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Стерлитамака.

В итоге мужчина самостоятельно покупал препарат и потратил на него в общей сложности 236 тысяч рублей. Чтобы защитить свои права, он обратился в прокуратуру, которая подала иск в суд на возвращение денег и дальнейшее бесплатное обеспечение инвалида необходимым лекарством. Суд занял сторону потерпевшей стороны и удовлетворил требования.

“Башинформ”