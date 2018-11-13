Не знаете, на какие пособия имеете право – онлайн-консультант даст ответ!

На сайте Республиканского центра социальной поддержки населения работает новый интерактивный сервис для консультации граждан об их правах на меры социальной поддержки.

Интерактивный онлайн-консультант позволит жителям нашей республики максимально полно узнать о своих правах на государственную социальную помощь. Ответив на вопросы анкеты о своем возрасте, социальном статусе, семейном положении и жизненных обстоятельствах, пользователь сможет получить информацию о социальных выплатах, которые гарантированы законодательством в области социальной поддержки граждан.



Информация, которую вы сообщаете о себе, анализируется на условиях анонимности, что гарантирует защиту ваших персональных данных. Онлайн-консультант самостоятельно определит, к какой категории льготников относитесь вы и члены вашей семьи, рассчитает прожиточный минимум в зависимости от возрастного состава семьи для определения права на адресную социальную помощь.

Подробную информацию о социальных выплатах, право на которые вы имеете, можно получить перейдя по ссылке «Подробнее», расположенной напротив наименования предлагаемой меры социальной поддержки.

“Выбор”