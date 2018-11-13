Невнимательные? Или бессовестные?

Про незаконную парковку и инвалидов-оборотней

Мы часто слышим о равнодушии и невнимательности к людям с ограниченными возможностями здоровья, которые нередко нуждаются в нашей поддержке и соучастии. Но только ли невни-мательностью объясняется наше равнодушие к этим людям? Не кроется ли за нашим поведением что-то более серьёзное?Задуматься над этими вопро-сами меня побудило участие в совместной акции общественности и ГИБДД, направленной против парковки на местах для инвалидов, которая состоялась у ТРЦ «Сити-Молл» в минувшую пятницу.

– Профилактические мероприятия для автовладельцев на парковках города мы проводим постоянно, – говорит инспектор по пропаганде ГИБДД Стерлитамака Андрей Дёмин. – Все знают, что парковаться в специально отведённых местах для автомобилей лиц с ОВЗ запрещено. Места эти оборудованы знаками, и не заметить их невозможно. Согласно административно-правовому кодексу, штраф за незаконную парковку в этом случае составляет 5 тысяч рублей. Если водителя на месте не оказывается, его автомобиль задерживается и эвакуируется на штрафстоянку. Водитель приезжает в ГАИ за машиной, ему выписывается квитанция о наложении штрафа, и только после его уплаты автомобиль возвращается владельцу. Кстати, услуги эвакуатора также оплачивает владелец задержанной машины.

– Парковки для инвалидов на территории крупных торговых центров всегда находятся гораздо ближе ко входу для удобства людей с ограниченными возможностями здоровья, – объясняет ещё один участник акции, депутат Госсобрания – Курултая РБ Ирек Зарипов. – Народ об этом, конечно, знает, но некоторые умышленно нарушают ПДД. Позавчера аналогичный рейд мы провели в уфимской «Ленте», оштрафовали два десятка водителей. Реакция была разной – от раздражения и досады до искреннего раскаяния и осознания собственной неправоты.

По словам депутата, среди нарушителей встречаются и те, кто незаконно пользуется наклейками, на которых изображена символика, позволяющая парковаться в специально отведённых для инвалидов местах. Но теперь так называемым инвалидам-оборотням придётся туго – с начала сентября вступил в силу закон, по которому каждому автовладельцу с ОВЗ органами социальной защиты выдаётся специальный документ с личными данными, указанием группы инвалидности и печатью.

Как правило, на парковках для автомобилей инвалидов выделяется 10 процентов от общего числа парковочных мест. Но даже на них находятся незаконные претенденты. За время акции у ТРЦ «Сити-Молл» инспекторами ГИБДД были выписаны штрафы пятерым автовладельцам, десять машин были эвакуированы на штрафстоянку.

Я поинтересовалась у Юлии, которой был выписан штраф за парковку в неустановленном месте, какие чувства она испытывает.

– Честно говоря, я просто не посмотрела на знаки. Увидела свободное место и по-ставила машину. Обижаться на себя или организаторов рейда глупо. Больше никогда не буду парковаться в местах, отведённых для автомобилей людей с инвалидностью. А вот молодому человеку, который не пожелал представиться, предстоит выложить значительно большую сумму: кроме штрафа за незаконную парковку, ему выписан штраф за отсутствие автостраховки и тонированное лобовое стекло.

Делайте выводы, господа автовладельцы. И почаще включайте совесть и внимание.

Марина ВОРОНОВА