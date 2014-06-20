Новый 2019 год: какие блюда приготовить на Год свиньи

Желтая свинья символизирует хозяйственность и добродушие, она любит дом и его жильцов, поэтому семейное застолье – это та вещь, на которую следует обратить внимание в первую очередь. Лучше отказаться от большого количества мяса, тем более свинины. Ну, а если представить новогодние блюда без мяса не получается, то можно остановить свой выбор на птице, например, индейке или курице.

На новогоднем столе обязательно должны присутствовать овощи и закуски из них. Традиционные и всеми любимые салаты по типу оливье лучше приготовить с куриным мясом или говядиной. Хороши будут рыбные нарезки, сельдь под шубой. Гостям понравятся овощные нарезки и выпечка. Основным блюдом на праздник может стать рыба гриль или цыпленок табака. Не стоит забывать и о красивых фруктовых нарезках.

Источник: https://sterlegrad.ru/