Осторожно: тонкий лёд!
С наступлением осенних заморозков на реках, озёрах, прудах образуется ледяной покров, наступает пора катания на лыжах и конькаx. Однако подобные развлечения могут привести к несчастным случаям. Чтобы избежать этого, нужно соблюдать осторожность на льду, строго выполнять существующие правила.
Нельзя кататься и собираться группами на тонком, ещё не окрепшем льду, особенно когда он запорошен снегом и во время оттепели.
Опасно сбегать и прыгать с берега на лёд, когда неизвестна его крепость.
Даже при надёжном ледяном покрове у берега нередко выступает родниковая вода, образуются опасные места.
Будьте осторожны на льду в незнакомых местах и особенно там, где есть быстрое течение, где впадают реки и ручейки, образующие промоины, а также в местах спуска тёплых вод из фабрик и заводов.