Осторожно: тонкий лёд!

С наступлением осенних заморозков на реках, озёрах, прудах образуется ледяной покров, наступает пора катания на лыжах и конькаx. Однако подобные развле­чения могут привести к несчастным случаям. Чтобы избежать этого, нужно соблюдать осторожность на льду, строго выполнять существующие правила.

Нельзя кататься и собираться группами на тон­ком, ещё не окрепшем льду, особенно когда он запорошен снегом и во время оттепели.

Опасно сбегать и прыгать с берега на лёд, когда неизвестна его крепость.

Даже при надёжном ледяном покрове у берега нередко выступает родниковая вода, образуются опасные места.

Будьте осторожны на льду в незнакомых местах и особенно там, где есть быстрое течение, где впадают реки и ручейки, образующие промоины, а также в ме­стах спуска тёплых вод из фабрик и заводов.