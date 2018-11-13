Отдыхаем со вкусом

29 ноября

В 12 часов в филиале № 4 МБУ «ЦБС» (креатив-центр, пр.Октября, 30) состоится информационный час «О вреде курения», в рамках которого запланирована встреча со специалистом КБ № 1.

В 13 часов в филиале № 10 МБУ «ЦБС» (пр.Ленина, 20) пройдёт литературное путешествие по страницам Н.Носова и В.Драгунского.

В 17.30 (продолжатся 30 ноября в 10.45, 1 декабря – в 8 часов) во Дворце спорта «Стерлитамак-Арена» состоятся игры чемпионата детской хоккейной лиги РБ среди спортсменов 2009 г.р.

В 19 часов (30 ноября – в это же время) в государственном театрально-концертном объединении пройдёт показ спектакля С.Ильясова «Беглый».