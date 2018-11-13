Папа Дениса и «Денискиных рассказов»

Любимые произведения детства влияют на нас всю жизнь. Даже не задумываясь, то и дело мы руководствуемся нравственным маяком, построенным на детской литературе. Под ошеломительным разнообразием взрослой жизни книжные фавориты юности покрываются лёгкой плёнкой ностальгии. Тем приятнее бывает взять в руки потрёпанные томики – вспомнить свой читательский путь.

В богатой на выбор детской литературе немало книг, перечитывая которые, и сегодня испытываешь восторг и удовольствие. В этом году 30 ноября (по другим данным – 1 декабря) исполняется 105 лет со дня рождения Виктора Драгунского – автора убедительно жизненных «Денискиных рассказов». Небольшие, казалось бы, весёлые истории, с предельно личными и в то же время знакомыми ситуациями.

Виктор Юзефович Драгунский появился на свет в Нью-Йорке, но родители-эмигранты пробыли на чужбине всего год, вернувшись в 1914 году в родную Белоруссию. История становления Драгунского как писателя довольно типична – поездил по стране с отчимом-актёром (отец погиб в 1918 году), рано начал работать, сменил несколько творческих профессий, играл в театрах и кино. В годы сталинских репрессий спасался фельетонами, юморесками, писал комедийные сценки. Во время войны был в ополчении, а в 1944 году ушёл из театра, чтобы клоуном выступать на арене цирка.

Спрессованная громада опыта проступает в «Денискиных рассказах». Отсюда – философский подтекст книги, завораживающий в любом возрасте. Цикл из 62 сочинений о приключениях обычного, но любознательного и отзывчивого мальчика Дениса можно условно разделить на три периода. К примеру, вступительная часть знакомит читателя с героем, его предпочтениями, лучшими друзьями.

Второй, «школьный», цикл наполнили самые растиражированные и узнаваемые произведения. «Пожар во флигеле», «Слава Ивана Козловского», «Подзорная труба» – эти и другие истории были экранизированы, что добавило популярности автору. Отточенное мастерство фельетониста Драгунский реализует здесь в полной мере. И сейчас помню, как хохотал до сладкой боли в животе, впервые читая «Где это видано…».

Дениска растёт, и в третьей части поднимаются недетские вопросы. Возникает драматизм, острота которого более понятна уже в зрелом возрасте. Из рассказов «Клюквенные клювики», «Поют колёса – тра-та-та», «Запах неба и махорочки» при желании можно «вырастить» целые романы – таковы их сюжетный потенциал и драматургия. А смешная и одновременно пронзительная до кома в горле история «Мой знакомый медведь» возвращает нас к артистическому прошлому автора.

Несправедливо было бы обойти вниманием прототип главного героя книги. Это сын Виктора Драгунского, тоже ставший писателем. Всю сознательную жизнь реальному Денису приходится отбиваться от сравнений с книжным двойником. По его словам, в папиных рассказах точно переданы атмосфера и быт. Имена персонажей книги тоже подлинные. Но события, происходящие с героями, абсолютно вымышленные, хотя и основаны на впечатлениях автора в разные годы.

Недавно Драгунский-младший попал в уникальную ситуацию: женщина в поезде читала вслух сыновьям «Денискины рассказы», уточняя в процессе, что никакого Дениски никогда не было. Сидевший неподалёку Драгунский сначала растерялся, узнав, что он не существует. Но затем представился женщине и мальчикам, обрадовав попутчиков.

Но ещё сильнее был рад сам Денис Драгунский – книга знаменитого отца до сих пор ценится разными поколениями читателей. И новые дети знакомятся с рассказами, извлекая из этого чтения каждый своё, но непременно – трепетное и доброе отношение к миру.

Владимир ПАРФИРОВ