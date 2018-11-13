Передача “Этноlike” телеканала “Тамыр” стала победителем конкурса “Федерация”

Проект “Этноlike” детского телеканала “Тамыр” стал победителем телевизионного конкурса “Федерация” в номинации “Язык предков”. Передача стартовала на телеканале в новом сезоне и уже успела завоевать сердца зрителей. По достоинству её оценило и жюри всероссийского конкурса. Помимо проекта телеканала “Тамыр” на звание победителя были номинированы и другие проекты БСТ: “Дорога к храму”, “Посмотрим”, “Учу башкирский язык”.

Конкурс “Федерация” проводится уже три года подряд, за это время на суд жюри было прислано порядка 600 работ из 70 регионов России. При этом с каждым годом география участников расширяется: в этом году в конкурсе принимали участие проекты из Китая и Японии. Каждый из проектов является уникальным контентом для своего региона.

Главная цель конкурса – показать творческие возможности и достижения региональных производителей и вещателей. Традиционно в “Федерации” представлены две конкурсные программы: “Региональный бренд” (проекты социально-экономической тематики) и “Моя страна” (проекты этнокультурной направленности). Именно в последней программе в номинации “Язык предков” и была отмечена передача “Этноlike” детского телеканала “Тамыр”.