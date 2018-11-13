Про любовь и уважение

Уважаемые горожане! В октябре мы завершили реконструкцию аллеи в районе остановки «Улица Льва Толстого». А буквально на днях там возле лампы был установлен забор. И в соцсетях сразу посыпались ироничные комментарии. Согласен, выглядит, мягко говоря, странновато. Но мне не до улыбки. Этот забор – вынужденная мера. Потому что и месяца не прошло, а постамент вокруг лампы уже весь исполосован и начал крошиться. Понятно, что люди хотят сфотографироваться с новым артобъектом, но для этого вовсе нет нужды стараться влезть на него повыше. На другой стороне дороги – раскрытая книга. И тоже вся истоптана. А на днях я наблюдал картину, как в сквере у администрации мужчина старательно усаживал верхом на гуся маленького ребёнка, даже не думая, что это небезопасно. За последнее время сотрудники полиции возбудили порядка 15 уголовных дел по факту порчи городского имущества. Здесь и украденные чугунные ограждения, и по-ломанные часы в старой части города, и дважды покорёженные световые камыши на новой аллее, и украденная брусчатка, выкопанные туи, выдранные скамейки и урны. В голове не укладывается! Мне до боли в сердце обидно, когда происходят подобные случаи вандализма. Город проводит реконструкцию аллеи или устанавливает новый артобъект, или даже просто ставит скамейку с урной – всё это делается для горожан! Чтобы вам было удобно, чтобы вам было приятно гулять по красивым пешеходным дорожкам. Уважаемые горожане, я вас очень прошу бережнее относиться к нашему общему городскому имуществу. И если вам что-то известно об уличных вандалах, пожалуйста, сообщите эту информацию полиции.

Владимир КУЛИКОВ,

глава администрации г.Стерлитамака