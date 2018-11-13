Против бесчисленных заседаний: в Башкирии стартовало одно из нововведений Радия Хабирова

Врио главы Башкирии Радий Хабиров активно взялся менять систему управления республикой. В частности, он ввел такое мероприятие, как «Инвестчас», в рамках которого, по задумке, должны оперативно решаться вопросы по инвестпроектам.

Накануне прошел первый «Инвестчас», и руководитель Башкирии остался доволен. По его словам, за полтора часа участники мероприятия успели рассмотреть 4 вопроса, 2 из которых решили сразу, еще 2 отправили на доработку. Хабиров подчеркнул, что следующий «Инвестчас» они начнут с разбора этих оставшихся вопросов.

Врио главы республики отметил, что «Инвестчас» хорош именно тем, что в одном месте собираются все, кто имеет хоть какое-то отношение к инвестпроектам. Арендаторы, инвесторы, министры, представители банка. Благодаря этому, например, удалось оперативно решить вопрос по земле в Кугарчинском районе.

«Задача – не плодить бюрократию, когда один орган принимает решение, потом вопрос откладывается на какое-то время, проводятся бесчисленные заседания», – резюмировал Радий Хабиров.

Кирилл Рузин