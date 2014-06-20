Радий Хабиров запретил класть асфальт в лужи и снег

Класть асфальт в лужи и в снег больше не позволят. Радий Хабиров сегодня поручил республиканскому Правительству установить конкретную дату, после которой проводить ремонт дорог с горячим асфальтом будет запрещено.

Если же условия не будут выполняться, то такую работу дорожников не оплатят. При этом глава муниципалитета, допустивший нарушение, будет уволен. Причиной таких разбирательств стали срывы сроков в ряде муниципалитетов.

Источник: https://bash.news