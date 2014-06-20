Радий Хабиров запретил класть асфальт в лужи и снег
Класть асфальт в лужи и в снег больше не позволят. Радий Хабиров сегодня поручил республиканскому Правительству установить конкретную дату, после которой проводить ремонт дорог с горячим асфальтом будет запрещено.
Если же условия не будут выполняться, то такую работу дорожников не оплатят. При этом глава муниципалитета, допустивший нарушение, будет уволен. Причиной таких разбирательств стали срывы сроков в ряде муниципалитетов.
Источник: https://bash.news
Автор: Администратор (8 Ноя 2018). Рубрика: Лента новостей, Новости Стерлитамака, Среда обитания. Вы можете отслеживать комментарии через RSS 2.0. Вы можете пропустить до конца и оставить комментарий. Обратные ссылки отключены.