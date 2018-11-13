Ремонтируют быстро и по правилам

Глава администрации ГО г.Стерлитамак Владимир Куликов через свои страницы в социальных сетях разъяснил горожанам ситуацию вокруг ремонта Бельского моста:

– Уважаемые горожане! Я получил массу вопросов по поводу Бельского моста. Хочу в целом пояснить ситуацию.

Все вы помните, что ещё летом на мосту был обнаружен провал асфальта, на этом участке провели аварийный ремонт и параллельно обследовали весь мост. В результате выявили, что одна из опор требует основательного ремонта. Именно этот ремонт сейчас и производят, в опору заливают бетон, почти 90 кубов. И для того, чтобы этот бетон схватился, нужно определённое время. Работы планируется выполнить в максимально короткие сроки, но с соблюдением технологического регламента. Чтобы ремонт не прошёл впустую, чтобы вновь не было трещин.

Я понимаю, что перекрытие моста для автомобильного транспорта создаёт для жителей неудобства, и мы всеми возможными способами постарались эти неудобства устранить или хотя бы минимизировать.

С обеих сторон моста организованы охраняемые парковки для личного транспорта горожан и жителей района, чтобы люди могли определённый участок проехать на автобусе, а потом пересесть в свою машину и отправиться по делам. Со стороны города от моста и до содовского кольца организованы бесплатные автобусы. График движения этих автобусов был составлен с учётом времени, которое необходимо для перехода через мост. Я дал поручение начальнику отдела промышленности и транспорта Ильдару Усманову усилить контроль за соблюдением графика. В этой части мы отработаем.

Все мы хотим качественного ремонта, поэтому даже отдельные виды транспорта сегодня мы не можем пропускать по мосту. К сожалению, в том числе и кареты «скорой помощи». Да, пациентов вынуждены переносить на носилках из одной «скорой» в другую, и это единственный и самый быстрый способ доставки пациентов в больницы Стерлитамака.

Многие спрашивают про понтонный мост. В сентябре мы направили письмо в адрес командования Центрального военного округа с просьбой об установке понтонной переправы, поскольку такое решение принимает не местная власть, а Вооружённые силы РФ, и такие переправы устанавливают только в случае чрезвычайной ситуации и нарушения жизнеобеспечения граждан. Нам прислали отказ. Мотивировали тем, что в 45 км от города имеется мост, который обеспечивает функционирование всех систем жизнеобеспечения населения.

Я прошу всех жителей города и Ишимбайского района отнестись с пониманием к сложившейся ситуации, так как не хочу, чтобы произошло чрезвычайное происшествие и пострадали люди.