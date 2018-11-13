Республика планирует избавиться от хрущёвок

Новость о возможном массовом сносе пятиэтажек времен СССР прошлась по Башкирии ещё в прошлом году. Тогда реновации подверглись московские хрущёвки. Мнение горожан по это поводу разделись. Кому-то старые пятиэтажные многоквартирные дома оставались родными, а кто-то считал, что облик города и региона изменится к лучшему. В мае 2018 года на Ялтинском международном экономическом форуме Башкирия укрепила свои позиции на участие в программе. Накануне, 21 ноября, стало известно, что республика войдёт в число регионов, где пройдёт реновация.

Тема финансирования программы в регионах стала основной на совещании в Москве представителей Торгово-промышленной палаты и Союза строителей России. Башкирию на встрече представлял генеральный директор Фонда развития жилищного строительства республики Константин Костенко. Об этом сообщает пресс-служба организации. Кроме того, компанию главе «ФСЖ» составлял руководитель дирекции по развитию ипотечно-накопительных программ.

На совещании было предложено создать рабочую группу, которая займётся подготовкой пилотных программ по реновации в регионах. Как сообщает пресс-служба «ФСЖ», Башкирия станет одним из первых регионов, в котором протестируют программу по реновации жилого фонда.

Э.ГАРИПОВА