Роспотребнадзор нашёл в Башкирии фальсифицированное молоко

Роспотребнадзор оперативно провёл внеплановые проверки заводов-производителей молочной продукции в Брянской, Ростовской, Московской областях и Республике Башкортостан. По информации федерального ведомства, их продукция, по экспертному заключению, оказалась фальсифицированной.

Так, в молоке торговых марок «Торговый дом Сметанин» («Брянский молочный комбинат») и «Честное коровье» («Чекмагушевский молочный завод»), а также в сыре торговых марок «Радость вкуса» («Сыродельный завод «Семикаракорский») и «Российский» («Маслосыродельный завод «Уваровский») обнаружено превышение допустимой нормы наличия растительного жира.

В отношении недобросовестных производителей возбуждены административные дела по статье «нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом требований технических регламентов».

«Наказание по этой статье влечёт наложение штрафа на юридических лиц — от 100 тысяч до 300 тысяч рублей. За повторное нарушение предусмотрены штраф до миллиона рублей и приостановление деятельности на срок до 90 суток с конфискацией предметов административного правонарушения», — сообщили в Роспотребнадзоре.

«Башинформ»