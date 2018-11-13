Роспотребнадзор предупреждает: речная рыба заражена опасными паразитами

Ежегодно в Башкортостане регистрируется от 15 до 35 случаев заболевания описторхозом. В 2018 году зарегистрировано 25 случаев заболевания или 0,61 на 100 тысяч населения. По информации регионального Роспотребнадзора, уровень заболеваемости по сравнению с аналогичным периодом 2017 года снизился на 27 %.

«Описторхоз – одно из самых опасных и распространённых паразитарных заболеваний, передающихся через рыбу. Возбудителем является гельминт Opisthorhis felineus (кошачья двуустка). Заражение происходит при употреблении рыбы семейства карповых без достаточной термической обработки, а также вяленой, сушеной и малосолёной», — сообщили в надзорном ведомстве.

Черви-сосальщики поселяются в протоках печени и поджелудочной железы. Сначала страдают протоки, затем сама ткань этих органов. Исходом заболевания без лечения являются воспаление желчного пузыря, хронический гепатит, цирроз печени. Заболевание может начаться через две-четыре недели.

«Развиваются боли в правом подреберье, различные кожные высыпания, увеличение печени с нарушением функций. В клиническом течении болезни различают острую и хроническую стадию. Продолжительность острой стадии — до двух месяцев, без лечения процесс переходит в хроническую стадию, которая может длиться годами, — пояснили в Роспотребнадзоре по РБ. — Личинки описторха в рыбе не видны невооружённым глазом. Создаётся впечатление, что продукт безопасен».

Любители рыбы должны соблюдать следующие меры профилактики:

необходимо употреблять в пищу только хорошо проваренную, прожаренную или тщательно просоленную рыбу;

варить или жарить рыбу нужно порционными кусками в течение 20 минут с момента закипания воды или жира, желательно под крышкой;

жарить в распластанном виде также небольшими кусками не менее 15-20 минут;

солить из расчёта: 2 кг соли на 10 кг рыбы с двухнедельной выдержкой;

вялить в течение 3 недель с предварительным трёхдневным посолом: 2 кг соли на 10 кг рыбы;

выпекать пироги с рыбой в течение часа;

варить и жарить пельмени с рыбным фаршем и котлеты из него 15-20 минут;

запрещается употребление в пищу сырой рыбы, с какими бы приправами они ни делались;

не покупайте рыбу в несанкционированных местах без наличия документов, подтверждающих качество и безопасность продукции.

«Башинформ»