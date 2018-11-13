С вас – подписка, с нас – призы !

«Стерлитамакский рабочий» к розыгрышу «100 велосипедов к 100-летию Республики Башкортостан» готов: велосипед и другие призы уже ждут вас в редакции! Вам осталось подписаться на нашу газету на 2019 год не менее, чем на 6 месяцев, до 17 декабря принести копию подписной квитанции по адресу: ул.Комсомольская, 82, отдел подписки (первый этаж). Розыгрыш пройдёт 18 декабря 2018 года.

Не упустите свой шанс стать обладателем нового велосипеда и других призов. Подписывайтесь и выигрывайте!