Школа № 15 отметила 80-летие

Переступить порог родной школы спустя 37 лет после выпуска – событие волнующее. А если человек окончил школу 40, 45, 50 лет назад? Сколько бы ни прошло времени, вспоминать школьные детство и юность всегда грустно и радостно одновременно. И, конечно, юбилей школы, в которой ты учился, для тебя всегда большой праздник. Практически личный.

Это хорошо понимали те, кто готовил 80-летие 15-й школы – её руководители, педагоги, родители и, разумеется, ученики.

Школа к своему юбилею подготовилась основательно. Стенды «Директор, именем твоим гордится родная школа!», «Гордость школы – её выпускники», «Победители

конкурсов «Педагог года» напомнили гостям праздника о тех людях, которые создавали, строили и способствовали славе этого учебного заведения.

Директоров 15-й школы в течение вечера вспоминали не раз. Первым её руководителем в далёком 1938 году стала Елизавета Павловна Гришина, а сама школа располагалась тогда в деревянном доме в старой части города. Надо сказать, что из десяти директоров, в разные годы возглавлявших школу, женскими руками она управлялась ещё только однажды: с 1983 по 1986 год её директором была Антонина Павловна Карпова. До и после неё школой руководили исключительно мужчины – Камиль Камилевич Валитов, Михаил Иванович Баранов, Иван Иванович Наседкин, Адам Фёдорович Короткий, Алексей Николаевич Захаров, Борис Шоломович Апеляст, Олег Иванович Мудрик. С 2016 года в 15-й школе директорствует молодой и креативный Ильгиз Фанисович Шарипов.

Нынешний директор не говорил на юбилейном вечере пафосных речей и не делал докладов. Он просто вышел со своим женским педагогическим коллективом, на время превращённым в хор, в котором солировал и которым, как и положено директору, дирижировал:

– Я и пряник, я и кнут.

Надеюсь, все меня поймут!.. (на снимке).

Поняли все. Зал с удовольствием смеялся и аплодировал поющим учителям. Равно как и танцующим и декламирующим стихи ученикам, их родителям и всем, кто выходил в этот вечер на сцену.

Инспектор отдела образования А.Ф.Кутузова поздравила школу с 80-летием и вручила её руководителю сертификат на 80 тысяч рублей. Почётные грамоты от отдела образования получили многочисленные педагоги и сотрудники, которыми школа по праву гордится. Не забыли организаторы и своих ветеранов, вручив им цветы и памятные подарки.

– Школе 80 лет, из них 69 я с ней знаком, – признался бывший директор «пятнашки» Б.Ш.Апеляст. – Впервые её порог я переступил учеником в 1949-м. В 1986-м пришёл сюда работать и задержался на 30 лет. Друзья, не забывайте родную школу, навещайте её почаще!

Учитель физкультуры с почти сорокалетним стажем Надежда Михайловна Смирнова взяла в руки гитару и спела про «Команду молодости нашей». Ей подпевал весь зал. Пришла поздравительная телеграмма от бывших педагогов школы, сегодня работающих в Москве. Дети из вокальной студии «Улыбка» и школьная команда КВН «Без проблем» весь вечер развлекали гостей. От имени родителей председатель родительского комитета Марина Афанасьевна Валиева преподнесла школе в подарок новый занавес для сцены.

И, конечно, родную школу поздравили её выпускники, которых набрался целый зал. Кстати, среди выпускников школы есть люди действительно выдающиеся: олимпийская чемпионка по прыжкам в длину, заслуженный мастер спорта России Татьяна Лебедева, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой общей хирургии Первого МГМУ имени Сеченова Эдуард Галлямов, главный врач клинической больницы № 1, депутат Государственного Собрания – Курултая РБ Азат Курбангалеев, старший преподаватель кафедры общей истории СФ БашГУ Игорь Денисов и другие.

Но главное, чему научила 15-я школа тысячи своих выпускников, – это умение добиваться цели, честно трудиться и не забывать о своих учителях, давших им путёвку в жизнь.

Марина ВОРОНОВА