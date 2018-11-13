Шульган-Таш и «Янган-Тау» представят в Париже

В Париже на площадке Российского Центра науки и культуры проходит презентация Башкортостана, приуроченная к 20-летию сотрудничества республики с ЮНЕСКО. В открытии презентации и других мероприятиях принимает участие официальная делегация во главе с Премьер-министром Правительства РБ Рустэмом Мардановым.

Основная задача презентации — представление международной общественности номинируемых в ЮНЕСКО наскальной живописи пещеры Шульган-Таш для продвижения в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО и первого в Российской Федерации геопарка «Янган-Тау» — для включения в глобальную сеть геопарков ЮНЕСКО. В работе круглых столов по номинируемым в ЮНЕСКО объектам принимают участие официальные лица, специалисты и эксперты ЮНЕСКО, учёные из Башкортостана и Российской Федерации, Франции, представители французских и зарубежных музеев-заповедников, музейных комплексов и геопарков, получивших международный статус ЮНЕСКО.

Планируется, что деловая встреча и переговоры представителей Башкортостана с новым руководством ЮНЕСКО и презентация республики в Российском Центре науки и культуры в Париже расширят горизонты сотрудничества республики с ЮНЕСКО в совместной реализации актуальных проектов и программ.

Справка

Пещера Шульган-Таш в Бурзянском районе известна благодаря наскальным рисункам первобытного человека периода палеолита. Здесь выявлено около 200 рисунков мамонта, лошади и других животных, антропоморфных фигур. В ноябре 2017 года в пещере под слоем кальцита найдено древнейшее в мире изображение верблюда. В целях защиты и сохранения наскальной живописи Капова пещера претендует на включение в списки Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Геопарк «Янган-Тау» находится в Салаватском районе. Здесь расположены больше 20 геологических объектов международной и национальной значимости. Основная геологическая достопримечательность — разрез Мечетлино, в нём находятся окаменелости флоры и фауны Пермского периода (290 млн лет назад). Заявка республики на вступление «Янган-Тау» в глобальную сеть ЮНЕСКО подана в ноябре прошлого года.

Г.Акулова