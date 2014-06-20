Со следующего года лекарства в России подорожают на 10%

В начале следующего года лекарства в России подорожают – цена в среднем увеличится на 10%. Такие данные приводят «Известия», ссылаясь на представителей Аптечной гильдии.

Эксперты связывают подорожание с ростом курса валюты: увеличатся цены как на импортные лекарства, так и на отечественные, в производстве которых используются компоненты, закупаемые в других странах.

В то время, пока курсы доллара и евро выросли на 10 с лишним процентов, цена на лекарства увеличилась лишь на 3%. В настоящее время запасы препаратов, приобретенных по старому курсу, истощены, а потому цены на лекарства будут увеличиваться.

Глава Аптечной гильдии Елена Неволина пояснила, что еще одним фактором, который повлияет на цены, станет увеличение НДС – с 1 января 2019 года он вырастет с 18 до 20%. Увеличение этого показателя означает, что фармпроизводители станут больше тратить денег на транспортные услуги и электроэнергию.

Еще один фактор, который несомненно окажет влияние на стоимость лекарств, введение обязательной маркировки. С 2020 года размещать маркировку на упаковках лекарств должны будут все производители – это тоже станет обязательной статьей расходов.

Эксперты отрасли отмечают, что подорожание не коснется лекарств, входящих в перечень жизненно необходимых и важных, так как стоимость этих препаратов регулируется на государственном уровне.