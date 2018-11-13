Среди победителей конкурса “За честь республики” – житель Стерлитамака

16 ноября в уфимском ГКЗ «Башкортостан» состоялся большой гала-концерт конкурса «За честь республики». Всего было принято 288 работ из 40 районов Башкортостана. Если в прошлом году конкурс проводился только среди образовательных учреждений, на этот раз организаторы расширили рамки фестиваля. В работу включились молодёжные организации, отдельные семьи, волонтёры.

«Каждый из вас своим участием в фестивале продемонстрировал талант, верность призванию, творческий поиск, а главное — патриотизм. Вы достигли результата, которого можно добиться только напряжённым трудом и преданностью любимому делу. Искренне благодарю вас за значительный вклад в духовно-нравственное развитие и гражданско-патриотическое воспитание нашего общества», — сказал секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Госсобрания Константин Толкачёв.

Среди тех, кто получил награды, были дети и молодые люди, совершившие подвиг с риском для жизни. 18-летняя Лейла Сайфутдинова из Мелеуза спасла маленького ребёнка от наезда автомобиля. В прошлом году, 12 октября, она возвращалась с занятий в кадетском корпусе. На пешеходном переходе по улице Первомайской она увидела, что на мальчика летит автобус. Лейла схватила малыша, подставила себя под удар машины и спасла мальчика.

14-летний школьник Денис Кузнецов в июне 2017 года помог полиции выследить преступника, который с ножом набросился на человека во время потасовки. Денис снял момент преступления на камеру своего телефона и затем незаметно преследовал его до приезда полиции. За этот поступок мальчика уже отметили в МВД по Башкирии, а вчера он получил грамоты, ценные призы и медаль фестиваля.

Весной 2016 года 12-летний Ярослав Адоньев из посёлка Строймаш в Стерлитамаке совершил героический поступок. В марте мальчик играл с друзьями во дворе дома на улице Черняховского. Через некоторое время он заметил в одном из окон второго этажа маленькую девочку. Она стояла на подоконнике, а окно было открыто настежь. Через секунду девочка сделала шаг к краю и сорвалась вниз. Но Ярослав успел её поймать, поэтому ребёнок не получил повреждений.

Конкурс прошёл в рамках государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы» и регионального проекта «Единой России» «Память и гордость в сердцах поколений».

«Ни технический прорыв, ни экономическое процветание невозможны без формирования главной составляющей — духовно-нравственной базы. Это мероприятие — важный этап в одной из ключевых задач деятельности партии «Единая Россия» — формировании духовно-нравственных устоев подрастающего поколения нашей страны», — отметил координатор партийного проекта Эдуард Саитбаталов.

Азат Гиззатуллин