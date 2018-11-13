Уважаемые налогоплательщики!
Межрайонная ИФНС России № 3 по Республике Башкортостан приглашает на семинар по следующим вопросам:
1 Порядок досудебного урегулирования налоговых споров.
2 О порядке применения налоговой ставки по НДС в переходный период.
3 О переходе на уплату НДС плательщиками ЕСХН.
Ждем вас 28 ноября 2018 года в 10 по адресу: г. Стерлитамак, проспект Октября, 34
Межрайонная ИФНС России № 3 по Республике Башкортостан
Автор: Администратор (26 Ноя 2018). Рубрика: Лента новостей, Новости Стерлитамака. Вы можете отслеживать комментарии через RSS 2.0. Вы можете пропустить до конца и оставить комментарий. Обратные ссылки отключены.