Уважаемые налогоплательщики!

Межрайонная ИФНС России № 3 по Республике Башкортостан приглашает на семинар по следующим вопросам:

1 Порядок досудебного урегулирования налоговых споров.

2 О порядке применения налоговой ставки по НДС в переходный период.

3 О переходе на уплату НДС плательщиками ЕСХН.

Ждем вас 28 ноября 2018 года в 10 по адресу: г. Стерлитамак, проспект Октября, 34

Межрайонная ИФНС России № 3 по Республике Башкортостан