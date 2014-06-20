В Башкирии няня, избившая младенца, заплатит его родителям 200 тысяч рублей

Верховный суд Башкирии поставил точку в деле няни, избившей восьмимесячного ребенка. Ранее Стерлитамакский городской суд приговорил 44-летнюю женщину к 3,5 годам лишения свободы условно с выплатой компенсации морального вреда в 50 тысяч рублей. Родители ребенка обжаловали приговор, посчитав его чрезмерно мягким. Однако, ВС РБ оставил его в силе, увеличив сумму компенсации до 200 тысяч рублей.

Инцидент произошел в августе 2017 года. Мать восьмимесячного мальчика, нанявшая няню через соцсети, установила камеру в квартире, заметив на ребенке синяки. Запись показала, что раздраженная криком подопечного няня шлепает его, кидает на диван.

Источник: http://www.bashinform.ru