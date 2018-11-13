В Башкирии обманутые дольщики могут получить бесплатную юридическую помощь

Жители республики, пострадавшие от недобросовестных застройщиков, смогут рассчитывать на получение бесплатной юридической помощи в государственном юридическом бюро Башкортостана. Всего в реестр граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов на территории республики и чьи права были нарушены, включено 2014 человек. Наиболее крупными проблемными объектами, по данным Госстроя республики, являются ЖК «Миловский парк» (застройщик ООО «КилСтройИнвест»), ЖК «Серебряный ручей» (застройщик ООО «Крона»), ЖК «Новобулгаково» (ООО «СтройВертикаль»), дома по ул. Ахметова в Уфе и дома в микрорайоне 25 в Нефтекамске (АО «Интеграл»), ООО «Башстрой» (Стерлитамак). Всего на долю этих объектов приходится более 50% от общего числа пострадавших граждан.

«Обманутые дольщики регулярно сталкиваются с большим количеством юридических затруднений при реализации своих прав, их разрешение требует соответствующей профессиональной квалификации. Большинство дольщиков просто не в состоянии самостоятельно решить эти проблемы и отстоять свои права. С учетом высокой социальной остроты проблемы целесообразно обеспечить бесплатную юридическую поддержку данной категории граждан», — прокомментировал председатель Госсобрания Башкирии Константин Толкачев.

24 октября на совещании в правительстве, посвященном проблеме обманутых дольщиков, врио главы Башкортостана Радий Хабиров поручил в течение ближайших двух недель представить актуализированный план-график работ по каждому объекту, а через полтора месяца — утвердить финансовые схемы. Руководитель региона отметил, что правоохранительные органы также должны подключиться к этому процессу и изучить законность действий застройщиков.

«Уважаемые дольщики, один на один с этой бедой мы вас не оставим. Но это сложный и долгий путь, который мы должны пройти вместе, рука об руку работать и слышать друг друга», — отметил Радий Хабиров.