В Башкирии подписчики газет и журналов могут выиграть велосипед

В Уфе сегодня представили велосипеды, которые разыграют среди подписчиков республиканских газет и журналов. Акция «100 велосипедов любимым читателям» стартовала в республике 1 сентября и сейчас вышла на финишную прямую. До конца приема заявок остался всего месяц.

Чтобы принять участие в конкурсе, нужно оформить подписку на республиканские газету или журнал и копию подписной квитанции нужно сдать в редакции до 15 декабря. Если вы отправляете их по почте, то нужно учитывать время на доставку. 100 велосипедов разыграют в середине декабря.

Венера Хакимова, генеральный директор издательского дома «Республика Башкортостан»: «Эти велосипеды для районных, городских и республиканских редакций. Каждая получит велосипед и разыграет его среди своих подписчиков. Велосипеды российского производства, качественные. У них алюминиевый корпус и 18 скоростей».