В память о погибших товарищах

10 ноября – День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации

В управлении МВД России по г.Стерлитамаку сложилась добрая традиция собирать ветеранов по праздничным и памятным датам. 8 ноября перед зданием управления состоялась торжественная церемония возложения цветов к памятнику сотрудникам МВД, погибшим при исполнении служебного долга.

Помощник начальника по работе с личным составом майор Анатолий Серов заверил присутствующих, что память о погибших коллегах они всегда будут хранить в своих сердцах. И.о. начальника УМВД России по г.Стерлитамаку полковник полиции Анатолий Курилов отметил, в частности, что их родные и близкие всегда могут рассчитывать на поддержку со стороны сослуживцев.

Почтить память товарищей пришли и ветераны во главе с председателем совета ветеранов управления МВД России по г.Стерлитамаку Филюсом Ивановым.

После коротких выступлений руководство УВД и ветераны службы охраны правопорядка возложили цветы к монументу с именами героев и почтили их память минутой молчания.

– Хотелось бы поздравить всех своих коллег с профессиональным праздником, – сказал в заключение Анатолий Александрович Курилов. – И пожелать им здоровья, успехов в работе, благополучия в семье. Отдельное спасибо нашим ветеранам. Мы всегда рады видеть их здоровыми и бодрыми.

Фаяз ЮМАГУЗИН