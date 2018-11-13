В Стерлитамаке чествовали юбиляров супружеской жизни

В канун Дня матери в загсе прошла торжественная церемония чествования супружеских пар, проживших вместе 50 и 60 лет. Бриллиантовых и золотых юбиляров супружеской жизни поздравили начальник отдела ЗАГС Галина Александровна Кузнецова, управляющий делами администрации городского округа Рустам Рашидович Мушарапов, родные и друзья.

Танцует Милана Назарова

– Когда-то молодыми и красивыми вы мечтали о счастливом будущем, строили планы на жизнь. Шли годы, вы честно трудились, берегли семейный очаг, растили детей, мечтали о внуках. Вместе вы пережили немало радостных и трудных дней, и сегодня вам есть чем гордиться, – сказала, обращаясь к юбилярам, Г.А.Кузнецова. – У вас большие дружные семьи, есть трудовые награды и отличия. Женщинам в ваших семьях близок и понятен труд материнства, его святость. Вы сумели пронести свою любовь через всю жизнь.

Три семейные пары от имени главы администрации городского округа В.И.Куликова поздравил Р.Р.Мушарапов. Он вручил им цветы, поздравительные адреса и памятные

подарки от Главы Республики Башкортостан:

– Берегите друг друга, оставайтесь ярким примером любви и верности для молодых на долгие годы!

Для юбиляров супружеской жизни звучал в этот памятный для них день свадебный марш Мендельсона, а затем мужчины закружили своих супруг в праздничном вальсе.

Артисты Городского дворца культуры приготовили для виновников торжества музыкальные подарки: танец «Волшебный мир» в исполнении юной воспитанницы театра танца «Солнышко» Миланы Назаровой и песню «Мама», которую трогательно спел Рашит Хабибуллин.

Когда волнение немного улеглось, мы поговорили с юбилярами об их жизненном пути.

Супруги Бикмаевы, прожившие вместе полвека, в юности жили в соседних деревнях. Хазинур работал в колхозе шофёром, а его избранница Мунавара – дояркой. 7 ноября 1968 года молодые сыграли свадьбу. В 1985-м семья переехала в Стерлитамак. Супруги работали на машзаводе, воспитали двух дочерей и сына. Одна из дочерей посвятила себя медицине, другая трудится аппаратчицей в БСК. Там же работает мастером и сын Бикмаевых. У супругов четыре внучки, две из них ещё школьницы, а старшие после окончания аспирантуры работают в Казани.

Общий трудовой стаж золотых юбиляров супружеской жизни Шарафутдиновых составляет более семидесяти лет. Файзрахман Ямалетдинович – почётный энергетик России, много лет отдал работе на Ново-Стерлитамакской ТЭЦ. Его жена Рамзия Кашафовна до пенсии работала на заводе «Авангард». У супругов дружная семья, в которой все нежно заботятся друг о друге. Дочь Ильмира, зять Айрат и сын Руслан пришли в загс, чтобы поддержать родителей и первыми поздравить их с замечательной датой.

– Дети – наша гордость, – говорят Шарафутдиновы. – Они хорошо учились, а сейчас честно трудятся: дочка уже четверть века преподаёт русский язык и литературу в школе, а сын работает инженером в БСК. Наша внучка Азалия ещё дошкольница, но мы уверены, что и она нас не подведёт, когда вырастет.

Рамзия Кашафовна, главная мама в семье Шарафутдиновых, выглядит на удивление молодо.

– Секрет прост, – улыбается она. – Мы с мужем заядлые садоводы, все овощи и фрукты для семьи выращиваем сами. А ещё я много лет посещаю группу здоровья, хожу в бассейн, дружу со спортом.

Бриллиантовую свадьбу 19 ноября отметили Нуриман Абдуллович и Минигуль Масалимовна Ишкильдины (на снимке). Оба – уроженцы Стерлитамака, здесь учились и работали, здесь познакомились и поженились.

– Я её увидел на улице, сразу влюбился, а потом долго искал. Помогли знакомые. Минигуль после медтехникума работала в поликлинике, там я её и нашёл. И уже больше не отпускал, – смеётся глава семьи. – Вырастили мы сына и дочку, у нас четверо внуков и четверо правнуков. Жена всю жизнь работала в системе охраны материнства и детства, я с самого пуска завода СК трудился там аппаратчиком, потом начальником смены, а на пенсию уходил уже с химзавода.

На мой вопрос, что в семейной жизни самое главное, Минигуль Масалимовна ответила, не задумываясь:

– Выручают терпение, любовь и умение прислушиваться друг к другу. За шестьдесят лет, прожитых вместе, мы этому, наконец, научились. Дома человеку должно быть тепло и надёжно. Это главное.

Марина ВОРОНОВА