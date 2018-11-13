В Стерлитамаке на заводе произошел крупный пожар. Пострадали четыре человека

Утром 27 ноября в Единую диспетчерскую службу Стерлитамака поступило сообщение о возгорании на территории цеха И-7 АО «Синтез-Каучук». Выяснилось, что в одной из цистерн загорелся изопентан – легко воспламеняющийся углеводород, взрывоопасный в смеси с воздухом. Площадь пожара составила около 30 кв.м, сообщают в “УК ТАУ НефтеХим”.

На место происшествия выехали пожарные, спасатели, скорая помощь, дежурная служба Министерства экологии РБ, а также первый заместитель главы администрации города и председатель комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности ГО г.Стерлитамак Юрий Тротт.

«Огонь локализован. Угрозы нет, – уточнили в пресс-службе республиканского МЧС. – На месте работают силы и средства Башкирской территориальной подсистемы РСЧС по рангу пожара №2 в количестве 24 единиц техники и 44 человека личного состава, в том числе силы и средства ФГКУ «14 ОФПС по Республике Башкортостан», ФГКУ «5 ФПС ГПС», ООО «Защита», бригады скорой медицинской помощи».

Пострадало 4 человека. Им оказана помощь в ожоговом отделении Клинической больницы №1.

Фото взято с сайта https://gtrk.tv