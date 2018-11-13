В Стерлитамаке построят 9 ёлочных городков

В декабре в городе начнётся строительство новогодних городков. Традиционно они будут установлены на площадях перед Городским дворцом культуры на пр.Октября, ГДК «Сода» и государственным театрально-концертным объединением. Также праздничные ёлки появятся в трёх удалённых микрорайонах – Шахтау, Строймаш и Первомайском.

В парке культуры и отдыха им.Ю.Гагарина установят пиксельную ель, горки и запустят зимние аттракционы. Ещё одним местом организации новогодних праздников и зимних забав станет парк ТАУ рядом с ТРЦ «Фабри».

В этом году впервые зимний городок будет установлен на площадке возле набережной Стерли за Домом быта. Организаторами выступают городские предприниматели. Здесь поставят праздничную ель высотой с пятиэтажный дом, две горки – для малышей и более взрослых детей – и красочные фигуры сказочных героев.

Индира КАМАЛОВА