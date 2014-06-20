В Стерлитамаке произошел пожар
Ночью, 7 ноября, в районе нефтебазы в Стерлитамаке произошел пожар.
В 03-29 на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило сообщение о возгорании домашнего имущества в однокомнатной квартире по улице Чехова. Возгорание ликвидировали в течении 20 минут силами МЧС в составе: 3 единицы техники, 6 человек. В пожаре пострадавших нет.
Автор: Администратор (7 Ноя 2018). Рубрика: Лента новостей, Происшествия. Вы можете отслеживать комментарии через RSS 2.0. Вы можете пропустить до конца и оставить комментарий. Обратные ссылки отключены.