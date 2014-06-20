Велосипед в подарок

Уважаемые читатели! Для вас объявляется конкурс «100 велосипедов к 100-летию Республики Башкортостан». Чтобы поучаствовать, надо подписаться на газету «Стерлитамакский рабочий» или одно республиканское издание, входящее в ГУП РБ Издательский дом «Республика Башкортостан», не менее чем на 6 месяцев 2019 года. Одно издание разыграет один велосипед.

Копию подписной квитанции необходимо прислать в адрес редакции издания, на которое оформлена подписка, и обязательно указать персональные данные (адрес и контактные данные). Копии квитанций на газету «Стерлитамакский рабочий» можно отправить почтой или принести в редакцию по адресу: ул.Комсомольская, 82, отдел подписки (первый этаж). Розыгрыш пройдёт в январе 2019 года.

Не упустите свой шанс стать обладателем нового велосипеда. Подписывайтесь и выигрывайте!